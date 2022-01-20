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Spor

Manisa FK, Ognjen Ozegovic'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa FK, son olarak Adanaspor forması giyen Ognjen Ozegovic'i 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 20:03 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 20:03
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, en son Adanaspor'da forma giyen Ognjen Ozegovic'i kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada Ozegovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı, Sırp oyuncu için kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Vekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyesi Erdem Özkan'ın yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ozegovic, Manisa FK'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Buraya gelmeden önce kulüple ilgili iyi bilgiler aldım. Manisa Futbol Kulübünün hedefleri olduğunu biliyorum. Gollerimle takımıma en iyi şekilde katkı sağlayıp hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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