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Spor

Manisa FK, Oğuz Gürbulak'ı transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Oğuz Gürbulak ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
Manisa FK, Oğuz Gürbulak'ı transfer etti.
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Manisa FK'den yapılan açıklamada, Oğuz Gürbulak'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Mevlüt Aktan, Oğuz'un geçen sezon Süper Lig'de iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Onu kadromuza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Tecrübesiyle takımımıza güç katacaktır. Kendisine Manisa Futbol Kulübümüzün formasıyla başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa FK'nin bir parçası olduğu için mutlu olduğunu belirten Oğuz Gürbulak da "Takım arkadaşlarımla birlikte hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Manisa Futbol Kulübünün hedeflerini hep birlikte başarmak için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Futbola 1922 Konyaspor'a başlayan 30 yaşındaki Oğuz Gürbulak, Manavgatspor, Samsunspor ve Ümraniyespor formaları giydi.

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