26 Kasım 2025 Çarşamba
Spor

Manisa FK, Pendikspor maçının taktiğini çalıştı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Manisa FK, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Manisa FK, Pendikspor maçının taktiğini çalıştı
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Manisa FK, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, idmanı şut ve orta organizasyonlarının ardından taktik oyunla tamamladı.

Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Manisa FK ile Atko Grup Pendikspor, 28 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda karşılaşacak.

  • Manisa FK
  • Pendikspor
  • Trendyol 1. Lig

