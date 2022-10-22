Manisa FK - Rizespor maçında 4 gol

Spor Toto 1. Lig'in 10'uncu haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'la berabere kaldı: 2-2.

Siyah-beyazlılar 30'uncu dakikada Adem ve 37'nci dakikada Kerem'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Pes etmeyen Çaykur Rizespor, 66'da farkı bire indirdi: 2-1. Emircan 88'inci dakikada sahneye çıkarak tabelayı eşitledi.

11'inci dakikada Nizamettin'in havadan pasıyla sağ kanatta topla buluşan Diallo ceza sahası içerisine girdi. Sağ çizgiden şutunda kaleci Tarık direk dibinde kornere çeldi.

22'nci dakikada sol kanattan Çağrı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta çıktı.

29'uncu dakikada Manisa FK atağında sol kanattan Çağrı'nın ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:1-0.

36'ncı dakikada Diallo'nun sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Rizesporlu Kerem ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

66'ncı dakikada Emircan soldan getirdiği topu, kale içerisine ortaladı. Ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Yala, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

88'inci dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan kullandığı taç atışında, Manisa FK savunması topu uzaklaştıramadı. Emircan önünde bulduğu topa, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Ali Akkor, Ali Can Alp

Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 63 Kadir Kaan Yurdakul) Stark, Burak Altıparmak, Diallo, Batuhan Kör (Dk. 81 Gakpa) Adem Büyük (Dk. 57 Mehmet Uysal)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat, (Dk. 46 Papa) Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay (Dk. 79 Grahovac) Benhur Keser (Dk.46 Bolasie) Mithat Pala, Alper Potuk, (Dk. 64 Deniz Hümmet) Sefa Yılmaz (Dk. 64 Emircan Altıntaş) Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 30 Adem Büyük, Dk. 37 Kerem Kalafat (kendi kalesine) (Manisa FK), Dk. 66 Bolasie, Dk. 88 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Nizamettin Çalışkan, Dk. 76 Burak Altıparmak, Dk. 87 Ömer Kahveci (Manisa FK), Dk. 34 Koray Altınay, Dk. 44 Mithat Pala, Dk. 63 Sefa Yılmaz, Dk. 82 Grahovac (Çaykur Rizespor)