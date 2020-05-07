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Spor

Manisa FK sahaya indi

Koronavirüs salgınıyla 1.5 aydır duran tüm futbol liglerinin 12 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayacağının duyurulmasıyla TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Manisa Futbol Kulübü de yeniden sahaya indi.

DHA07 Mayıs 2020 Perşembe 15:22 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 15:22
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Antrenmanlar başlamadan önce futbolculara bilgilendirme toplantısı yapan siyah-beyazlılar, Halil Onultmak Tesisleri'nde 6'şarlı gruplar halinde çalışıyor. 

Yarın tüm takım, teknik kadro ve çalışanlara tesislerde koronavirüs testi yapılacağını söyleyen Teknik Direktör Cihat Arslan, "Biz kulüp olarak sağlam temeller üzerindeyiz ama alt liglerde sıkıntılı birçok kulüp var. Sağlık kriterlerinin tüm kulüplerde uygulanıp uygulanmayacağını bilmiyorum. Biz tesiste her türlü önlemi alıp 6'şarlı 4 grup halinde 2'şer farklı antrenörle çalışıyoruz. Ancak doğal olarak risk herkes için var. Yüzde yüz kontrol altına alınmış bir durum yok. Hedefi olan bir takımız ve kendimizi koruyup konsantrasyonumuzu tekrar lige vereceğiz" dedi.

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