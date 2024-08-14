Manisa FK, Sakaryaspor mesaisine devam ediyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde 17 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Sakaryaspor'u konuk edecek. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.