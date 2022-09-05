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Spor

Manisa FK, Samsun'da tek golle kazandı

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 22:51 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

Maçın 45. dakikasında Yılport Samsunspor, Boldrin ile bir penaltıdan yararlanamadı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Suat Güz

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 28 Yunus Emre Gültekin), Fofana, Boldrin, Zeki Yavru, Laura, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu (Dk. 79 Sarp Ekinci), Osman Çelik (Dk. 79 Cihan Kahraman), Harris (Dk. 58 Ahmet Sağat)

MANİSA FK: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan, Prib (Dk. 71 Stark), Gakpa (Dk. 71 Grezda) Batuhan Kör (Dk. 58 Adem Büyük), Diallo (Dk. 90+4 Alioune Ba), Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu

GOL: Dk. 88 Ayberk Karapo (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Mücahit Albayrak, Dk. 24 Yusuf Abdioğlu, Dk. 76 Osman Çelik, Dk. 80 Sarp Ekinci, Dk. 84 Yunus Emre Gültekin, Dk. 90 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor), Dk. 44 Domgjonas, Dk. 65 Diallo, Dk. 72 Grezda (Manisa FK)

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