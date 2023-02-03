Manisa FK, Serkan Odabaşıoğlu transferini açıkladı

Manisa FK, Sakaryaspor'dan Serkan Obaşoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikri Bayrıl Tesisleri'nde sezona Sakaryaspor ile başlayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serkan Odabaşoğlu, Manisa FK ile Süper Lig'e çıkmayı hedeflediğini belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Çok çalışıp takımıma Süper Lig yolunda katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa FK Genel Koordinatörü Hüseyin Hasacar ise ara transfer döneminde takımın ihtiyaçları doğrultusunda en doğru hamleleri yapmak için çalıştıklarını anlatarak, "Bu anlamda Serkan Odabaşoğlu da ligin ilk yarısında önemli işlere imza atmış bir oyuncu. Serkan'ı takımımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Takımımıza en iyi şekilde katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.