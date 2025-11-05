Manisa FK, Sivasspor mesaisinde

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile mücadele edecek Manisa FK, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde, Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, dar alan oyunlarının ardından idmanı, taktik uygulamalarla tamamladı.

Manisa FK, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Sivasspor ile Manisa FK, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

