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Spor

Manisa FK son anda yıkıldı

1.Lig'deki 2. maçını Sakaryaspor ile oynayan Manisa FK son dakikada yediği golle maçı 2-2 berabere tamamladı.

DHA18 Ağustos 2024 Pazar 13:53 - Güncelleme:
Manisa FK son anda yıkıldı
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1'inci Lig'de ilk maçında deplasmanda İstanbulspor'a 3-2 yenilen Manisa Futbol Kulübü, 2'nci haftada evinde Sakaryaspor'la son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci devrede 2-1'lik üstünlüğü yakalayan siyah-beyazlılar, 90+1'inci dakikada Gradel'in penaltısına engel olamayıp galibiyeti son anda kaçırdı. Maç sonu büyük üzüntü yaşayan Manisa Futbol Kulübü, üst sıralar hedefiyle başladığı sezonda galibiyetle tanışamadı. Manisa FK'nın yeni transferlerinden Fofana ise attığı 2 golle gelecek adına taraftara umut verdi.

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