İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manisa FK tehlike bölgesinde

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, ligin 13. haftasında deplasmanda Sivasspor'a mağlup oldu ve ilk kez düşme potası içine girdi.

IHA9 Kasım 2025 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Manisa FK tehlike bölgesinde
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de zor günler yaşayan Manisa FK, ligin 13. haftasında konuk olduğu Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Son 6 haftada 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Manisa ekibi, bu sonuçların ardından ilk kez düşme potası içine girdi. Ligde oynadığı 13 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Manisa FK, topladığı 10 puanla 13. haftayı 18. sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar, oynadığı müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde de 26 gol gördü.

Milli maçlar için verilecek aradan sonra Manisa FK, 14. haftada 21 Kasım Cuma günü saat 20.00'de ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve -17 puanla son sıradaki Adana Demirspor'u konuk edecek. Manisa temsilcisi, Adana Demirspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermek istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.