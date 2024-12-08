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Spor

Manisa FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yolları ayırdı

1'inci Lig'de evinde Çorum Futbol Kulübü'ne de 1-0 yenilip son 3 maçını kaybeden ve düşme hattından kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollar resmen ayrıldı.

DHA8 Aralık 2024 Pazar 12:16 - Güncelleme:
Manisa FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yolları ayırdı
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Sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar ayrılığı duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş, Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş'un istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Sezon başında dümene geçen 41 yaşındaki teknik adam, 15 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Çavuş yönetimindeki Manisa FK, 1'inci Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi alıp 17 puan topladı. Ateş hattına giren Manisa temsilcisi, Türkiye Kupası'nda ise 3'üncü Lig ekibi Çorluspor 1947'ye 4-2 yenilerek elenmişti.

  • Çağdaş Çavuş
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