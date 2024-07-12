İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2024 Cuma / 6 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,029
  • EURO
    35,9592
  • ALTIN
    2551.82
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manisa FK yeni golcüsünü açıkladı

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, Ganalı futbolcu Kwasi Wriedt'i 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA12 Temmuz 2024 Cuma 14:07 - Güncelleme:
Manisa FK yeni golcüsünü açıkladı
ABONE OL

Manisa Futbol Kulübü, Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Okyere Wriedt ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Takıma katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transfer Kwasi Wriedt, "Türkiye'de ve Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri için çok çalışıp takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum" dedi.

KWASİ OKYERE WRİEDT KİMDİR?

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Kwasi Okyere Wriedt, 10 Temmuz 1994 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Aslen Ganalı olan Wriedt, futbola altyapısında başladığı St. Pauli takımıyla profesyonel kariyerine adım attı. LSK Hansa formasıyla 1 sezonda 23 gol atan ve gol kralı olarak sergilediği performansla dikkat çeken deneyimli hücum oyuncusu, 2017-2018 sezonunda Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Bayern Münih'in ikinci takımında 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da gol kralı olan Wriedt, Willem ve Osnabrück takımlarının ardından son olarak Holstein Kiel forması giydi. Bayern Münih ile 2 Bundesliga şampiyonluğu ve 1 Almanya Kupası şampiyonluğu bulunan Kwasi Wriedt, kariyerinde çıktığı 421 resmi maçta 162 gol ve 60 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu 6 maçta da Gana Milli Takımı'nın forması giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.