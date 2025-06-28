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Spor

Manisa FK yeni sezon mesaisine başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK 2025-2026 sezonunun hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın da hazırlık süreciyle ilgili bilgi verdi.

IHA28 Haziran 2025 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
Manisa FK yeni sezon mesaisine başladı
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Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Takım antrenman öncesi, 'Manisa seni asla unutmayacak' yazılı pankart açarak geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i andı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan sezonun ilk antrenmanında oyuncular koşu ve topla dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

"YENİDEN PIRIL PIRIL, GENÇ BİR TAKIM YAPACAĞIZ"

Teknik Direktör Taner Taşkın da yeni sezon öncesi yapılan ilk idmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taşkın, "Geçtiğimiz sezon ligin son 10 haftasında olağanüstü mücadele eden, takımın ligde kalması için son ana kadar savaşan bütün oyuncularıma çok teşekkür ederim. Bizim gözümüzde hepsi kahraman. Yeni sezonla ilgili de sezona başlamamız biraz nahoş oldu. Hem Manisa'nın hem Türkiye'nin çok sevdiği, çalışkanlığıyla, samimiyetiyle ön planda olan Ferdi Zeyrek başkanımızı kaybettik. Bunun üzüntüsüyle ilk etapta biz de takım olarak, hocalar olarak hiçbir şekilde bir transfer çalışmasında bulunamadık. Çünkü bizim de enerjimiz düştü. Şimdi kendimizi yeni yeni toparlamaya başlıyoruz" diye konuştu.

"MANİSA'YA EN İYİ MÜCADELEYİ, EN İYİ FUTBOLU İZLETTİRMEK İSTİYORUZ"

Kadro planlaması ve kamp süreciyle ilgili de konuşan Taner Taşkın, "Şu ana kadar geçen sezon takımımızda bulunan iskelet kadrodan 6 veya 7 tane oyuncu var. Bugün itibariyle başladık ve altyapımızdan gelen oyuncularla beraber çalışmalara başladık. Tabi ki aramıza katılacak oyuncular olacak. Birinci etap Manisa'da olacak. Bir hafta buradayız. İkinci etapta da Afyonkarahisar kampı olacak. Sonrasında 10 günlük bir kamp daha planlıyoruz. Tabi kolay olmayacak, zor olacak, yeni bir takım olacak. Yeniden pırıl pırıl, genç bir takım yapmayı arzu ediyoruz. Bunun için tecrübeli oyuncular ile genç oyuncuları harmanlayıp doğru bir şekilde Manisa'ya en iyi mücadeleyi, en iyi futbolu izlettirmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

  • manisa fk
  • 1. lig
  • yeni sezon

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