İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2021 Pazar / 4 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
Spor

Manisa FK'da Naci Şensoy dönemi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Serkan Özbalta'nın yerine hafta içinde teknik direktörlük görevine getiren Naci Şensoy, resmi sözleşme imzaladı.

DHA9 Ekim 2021 Cumartesi 17:01 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 17:01
ABONE OL

Siyah-beyazlı kulüple el sıkıştığı için mutluluğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Futbolculuk kariyerimde Manisa'da 2 yıl futbol oynadım ama 7 yıl yaşadım. Manisa'yı ve Manisalıları çok sevdim, onlar da beni çok sevdi. Şimdi Manisa Futbol Kulübü ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bir galibiyet takımımızın coşkusunu arttıracaktır. Adanaspor maçına da bu hedefle hazırlanıyoruz" dedi.

1958'de Kosova'da dünyaya gelen Naci Şensoy, antrenörlük kariyerine Fenerbahçe'de Todor Veselinoviç'in yardımcılığını yaparak başladı. Deneyimli çalıştırıcı, 2001 yılında Alibeyköyspor'da ilk kez teknik direktör olarak görev yaptı. Azerbaycan ekibi Turan'da, Bulgaristan takımları FC Pirin, FC Belasitsa ve Lokomotiv Plovdiv'de, Arnavutluk ekipleri Bylis Ballsh ve FK Kukesi'de, Kuzey Makedonya temsilcileri Pelister Bitola ve Makedonija'da görev yapan Naci Şensoy, son olarak Kosova ekibi KF Liria takımını çalıştırdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.