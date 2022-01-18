Manisa FK'da Orgill ve Tormin için karar verildi

DHA 18 Ocak 2022 Salı 11:40 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 11:40

Spor Toto 1. Lig'de Altaş Denizlispor deplasmanındaki galibiyetle tekrar çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, kadrosundaki yabancılardan Guevin Tormin'den kulüp bulmasını istedi. Sezon başında transfer edilen Fransız sağ kanat oyuncusu, ligde 1'i ilk 11'de 5 maçta forma giyerek 2 gol attı.

Sezonun ilk haftasında 3 kez ağları sarstıktan sonra suskun kalan, ağır bir sakatlık yaşayan santrfor Dever Orgill'in ise takımda tutulacağı öğrenildi. Devre arasında iyileşip takıma dönen Orgill, ikinci yarının ilk haftasında İstanbulspor karşısında 35 dakika görev yaptı.

Ara transferde şimdiye kadar Çaykur Rizespor'dan ön libero Yasin Pehlivan ve Altay'dan sol kanat Erhan Çelenk'i alan Manisa FK'nın mutlaka yabancı golcü takviyesi de yapacağı öğrenildi.