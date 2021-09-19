İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2021 Pazar / 12 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,658
  • EURO
    10,1795
  • ALTIN
    488.028
  • BIST100
    1419.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa FK'da Serkan Özbalta'nın koltuğu sallantıda!
Spor

Manisa FK'da Serkan Özbalta'nın koltuğu sallantıda!

Manisa FK'da üst üste alınan yenilgilerden dolayı teknik direktör Serkan Özbalta'nın yönetime rapor vereceği bildirdi.

DHA19 Eylül 2021 Pazar 14:07 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 14:07
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk 3 haftasında 9 puan toplayan ve 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olduğu geçen sezondan beri 39 maç yenilgi yüzü görmeyen Manisa Futbol Kulübü, 1 hafta içinde adeta çöküşe geçti. Ligin 4'üncü haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, ardından üst üste Menemenspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kaybetti.

Hafta içi mesaisinde Menemen'e deplasmanda kaybettikten sonra son olarak evinde Bandırmaspor'a 3-1 yenilen Manisa FK zirveden de uzaklaştı. Sezona iddialı girmesine rağmen devamını getiremeyen Manisa FK'da moraller taban yaptı. Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın alınan yenilgilerden dolayı yönetime rapor vereceği bildirdi. Geçen sezon takımı 2'nci Lig'de zafere taşıyan Özbalta'nın koltuğunun sallantıda olduğu iddia edilirken, birçok teknik adamın Manisa FK'nın son maçını izlediği vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.