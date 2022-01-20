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Spor

Manisa FK'dan ayrılan Kubilay Aktaş'ın yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu, Manisa FK ile sözleşmesini fesheden Kubilay Aktaş'la anlaştı.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 10:48 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:48
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Manisa FK'den 27 yaşındaki Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Kubilay Aktaş'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubilay Aktaş, Altınordu ile başarılı olmak istediğini belirterek, "Altınordu'yu Türkiye'de herkes biliyor. Kendini ispat etmiş bir kulüp. Burada genç arkadaşlarla birlikte mücadele edeceğiz. Biz de onlara kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Onlara ağabeylik yapmak güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun lig sıralamasında hak ettiği yerde olmadığını kaydeden Kubilay Aktaş, kısa vadede istedikleri sonuçları alıp ligin alt sıralarından kurtulmak istediklerini bildirdi.

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