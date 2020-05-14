İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9566
  • EURO
    7,5218
  • ALTIN
    387.132
  • BIST100
    99044
Spor

Manisa FK'dan idmanlara erteleme

Kısa bir süre önce dörderli gruplar halinde çalışmalarına başlayan TFF 2. Lig ekiplerin Manisa FK'da hazırlık çalışmaları ligin 18 Temmuz'da başlayacak olması nedeniyle 5 Haziran'a ertelendi.

IHA14 Mayıs 2020 Perşembe 17:02 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:03
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF Sağlık Kurulu’nun gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında TFF 2. Lig’de maçların 18 Temmuz tarihinde başlanacağının açıklanmasının ardından, Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, futbolculara izin verdi.

Manisa Futbol Kulübünün, 5 Haziran tarihinde Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde hazırlıklarına kaldığı yerden devam edeceği açıklanırken, futbolcular bu tarihe kadar teknik heyet tarafından kendilerine verilen bireysel program dahilinde çalışmalarına devam edecekler.

Hafter milislerine ait lojistik araçların etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.