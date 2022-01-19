İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa FK'dan Mehmet Yılmaz için veda töreni
Spor

Manisa FK'dan Mehmet Yılmaz için veda töreni

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, takımdan ayrılan başarılı futbolcu Mehmet Yılmaz'a plaket verdi.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 13:50 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:50
ABONE OL

Manisa FK'da uzun yıllar forma giyen ve takımdan ayrılma kararı alan futbolcu Mehmet Yılmaz, kulübe veda etti. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da takımdan ayrılan Mehmet Yılmaz ile bir araya geldi. Başkan Aktan, Mehmet'e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür plaketi ve kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim etti.

Mehmet'in Manisa FK için önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Aktan, "Mehmet Yılmaz'a kulübümüze verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Birlikte çok güzel başarılar elde ettik. Mehmet'e kulübümüzün kapıları her zaman açık" dedi.

  • Mehmet Yılmaz
  • Manisa FK
  • Mevlüt Aktan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.