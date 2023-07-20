İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,778
  • EURO
    29,8945
  • ALTIN
    1696.32
  • BIST100
    6682.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa FK'dan savunmaya Daniel Graovac hamlesi
Spor

Manisa FK'dan savunmaya Daniel Graovac hamlesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, tecrübeli stoper Daniel Graovac'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 20:34 - Güncelleme:
Manisa FK'dan savunmaya Daniel Graovac hamlesi
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 29 yaşındaki Bosna Hersekli savunma oyuncusu Graovac ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Graovac, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri ve projeleri tercihimde etkili oldu. Bu güzel aileye en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefim çok çalışıp sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak." dedi.

Daniel Graovac'ın tecrübesiyle takıma güç katacağını ifade eden Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi de "Daniel Graovac, uzun yıllardır üst seviyelerde görev almış bir oyuncu. Tecrübesiyle takımıza önemli güç katacaktır. Graovac'ın Manisa FK formasıyla başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.