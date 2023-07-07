Manisa FK'den yeni transfer! Kadir Kurt ile 2 yıllık anlaşma sağlandı

1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Somaspor'dan savunma oyuncusu Kadir Kurt'la anlaştı.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, Kadir Kurt'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadir Kurt, Manisa FK'nin hedeflerini ve projelerini bildiğini vurgulayarak, "Buraya başarılı olmak için geldim. Takım arkadaşlarımla çok çalışarak sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi ise Kadir'in geçen sezon iyi bir performans sergilediğini, bu sezon da takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını bildirdi.

Denizlispor'da profesyonel olan 24 yaşındaki Kadir Kurt, Amed Sportif Faaliyetler, Fethiyespor ve Somaspor'da mücadele etti.