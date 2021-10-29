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  • Manisa FK'nın hocası Turgay Altay: ''Boluspor'u yenerek eski günlerimize döneceğiz''
Spor

Manisa FK'nın hocası Turgay Altay: ''Boluspor'u yenerek eski günlerimize döneceğiz''

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatsa Belediyespor'u eleyerek moral bulduklarını, ligde de bu hafta oynayacakları Boluspor maçını kazanmak istediklerini açıkladı.

29 Ekim 2021 Cuma 11:00 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 11:00
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Spor Toto 1. Lig'de son 7 maçında üst üste mağlup olarak düşme hattına giren, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatsa Belediyespor'u eleyerek moral bulan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Beypiliç Boluspor'la karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Bilet fiyatları kapalı tribün 1'inci kategori 20, 2'nci kategori 15, maraton tribün 10 TL olarak açıklandı.

Ligde 9 puanla 17. basamakta yer alan siyah-beyazlıların bu sezonki üçüncü teknik direktörü olarak geçen hafta işbaşı yapan Turgay Altay, "Kupada kazanmak takıma moral verdi. Ligde kötü sonuçlara imza attık. Maalesef hak ettiğimiz yerde değiliz. Ancak toparlanacağız. Boluspor maçı bizim için çok önemli. Kazanarak eski günlerimize döneceğiz" dedi.

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