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Spor

Manisa FK'nın kazanmaktan başka çaresi yok

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında düşme potasındaki Şanlıurfaspor'a konuk olacak olan Manisa FK, maçı kazanması halinde ligde kalabilmek adına rahat bir nefes alacak.

IHA22 Nisan 2025 Salı 09:39 - Güncelleme:
Manisa FK'nın kazanmaktan başka çaresi yok
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı. 35. hafta mücadelesinde sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yenerek düşme potasının üstüne çıkan Manisa FK, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma oyunuyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

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