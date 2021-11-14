Manisa FK'ya Göztepe morali!

DHA 14 Kasım 2021 Pazar 12:05 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 12:05

Ligde düşme hattında yer alan ve son 9 maçını kazanamayan siyah-beyazlıların Göztepe karşısında sergilediği futbol teknik ekibe umut verdi. Teknik direktör Turgay Altay, özel maçlarda alınan sonuçlardan çok sahadaki duruşun önemli olduğunu belirtti.

Göztepe maçında geriye düştüklerini ardından galip geldiklerini belirten Altay, "Milli arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Bulunduğumuz konumu hak etkiyoruz. Bir an önce toparlanıp düşme hattından kurtulacağız. Bunun için çalışıyoruz, disiplinli hareket ediyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki haftalarda çok daha iyi yerlerde olacağız" dedi.

Manisa Futbol Kulübü aranın ardından evinde Altınordu ile karşılaşacak.