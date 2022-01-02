Manisa FK'ya Süper Lig'den iki takviye

DHA 2 Ocak 2022 Pazar 11:47 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 11:47

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son haftalarında yaptığı çıkışla devreyi düşme hattının üzerinde tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken, Süper Lig ekipleri Altay'dan Erhan Çelenk ve Çaykur Rizespor'dan Yasin Pehlivan'la sözleşme imzalamaya çok yaklaştı.

Siyah-beyazlılar, Altay'ın kadroda düşünmediği 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Erhan ve Çaykur Rizespor'dan gurbetçi ön libero Yasin'i takıma katmaya hazırlanıyor. Erhan, kariyerinde BŞB Erzurumspor, Gaziantep FK ve Altay'da 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Resmi olarak ikinci yarı start aldıktan sonra 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Manisa FK'nın Eyüpspor'dan 26 yaşındaki merkez orta saha Gökcan Kaya'yla da ilgilendiği öğrenildi. Gökcan'ın kiralık alınması bekleniyor.