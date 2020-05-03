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Spor

Manisa Futbol Kulübü: ''Play-Off'un mantığı yoktur''

IHA03 Mayıs 2020 Pazar 18:51 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 18:51
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ‘Alt Ligler’ adlı hesabın sosyal medya hesabında canlı yayın konuğu olan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan’ın görüşlerine yaptığı açıklamayla destek verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan’ın görüşlerine su sözlerle destek verdi: “Manisa Futbol Kulübü Başkanı değerli arkadaşım Mevlüt Aktan’ın dün gerçekleştirdiği röportajdaki görüşlerine katılıyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve futbolu da olumsuz etkileyen pandemi süreci ile ilgili alınacak karar; liglerin ya kaldığı yerden oynatılması, ya da sezonun hiç oynanmaması şeklinde neticelendirilmelidir.

 2. ve 9. sıra arasındaki takımlar arasında play-off oynanması yönünde bir düşünce ortaya atılmıştır. Bu düşüncenin mantıklı bir yanı yoktur. Federasyonun alacağı kararda adalet kavramı ön planda olmalıdır. Aksi bir karar düşünmek, adalet kavramını ikinci plana iter ki, bu durum kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu’nun en doğru ve adaletli kararı alacağından hiç şüphem yoktur.”

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