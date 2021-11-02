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Spor

Manisa Futbol Kulübü'nde 5 futbolcu affedildi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde 2 hafta önce iç sahadaki 3-0'lık Adanaspor mağlubiyetinin ardından kadro dışı bırakılan 5 oyuncu affedildi.

AA2 Kasım 2021 Salı 16:43 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 16:43
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun takıma döndüğü bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadro dışı bırakılan Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı kararla takıma döndü.

Futbolcuların, yeniden takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Manisa FK'de 17 Ekim'de iç sahada oynanan ve 3-0 kaybedilen Adanaspor maçı sonrası teknik direktör Naci Şensoy ile sportif direktör Serkan İşyapan'ın görevine son verilmiş, 5 futbolcu da kadro dışı bırakılmıştı.

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