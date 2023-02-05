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Spor

Manolis Siopis: Deplasmanda sıkıntı yaşıyoruz

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da Manolis Siopis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Şubat 2023 Pazar 21:35 - Güncelleme:
Manolis Siopis: Deplasmanda sıkıntı yaşıyoruz
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Trabzonsporlu Manolis Siopis, Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde deplasmanda 2-1 kaybettikleri Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Siopis "Harika başladık. Bazı detayları yapamadık. Savunmada odaklanamadık, o yediğimiz gollerle kaybettik. Mağlup olduk, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Deplasmanda kazanamamalarıyla ilgili konuşan Siopis "İç sahada taraftarın oluşturduğu atmosferle harika oynuyoruz. Deplasmanda sıkıntı yaşıyoruz. Rakip gollerinden sonra özellikle mental olarak düşüyoruz. Önümüzde Avrupa ve kupa hedefimiz var. Bunları düzeltmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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