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Spor

Manolis Siopis ocakta yolcu! Avrupa'dan teklif...

Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, azalan forma süresi nedeni ile ocak ayında ayrılabilir.

Fanatik15 Kasım 2022 Salı 09:26 - Güncelleme:
Manolis Siopis ocakta yolcu! Avrupa'dan teklif...
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Jean-Philippe Gbamin geldikten sonra pek çok maçta formayı Fildişili yıldıza kaptıran Manolis Siopis, daha fazla oynamak istiyor, Görev bulduğu her maçta gösterdiği mücadele ile alkış alan Yunan yıldıza talip olan kulüpler var.

Yunan yıldızın menajerinin de Bordo-Mavili yönetime haber gönderdiği ve "Siopis'i isteyen takımlar bulunuyor. Gelecek planlamamızda yeri yoksa, devre arasında resmi teklif getirebiliriz" dediği öğrenildi. Trabzonspor, 2021!in Ağustos ayında Alanyaspor!dan kadrosuna kattığı Siopis için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

2024'E KADAR KONTRATI VAR

Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında forma giyen Siopis, bu sezon 13 haftalık periyotta 6 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 7 maçta yedek kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise gruptaki 6 mücadelenin 3!ünde 11'de olan 28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunun, Trabzonspor'la 2024'e kadar kontratı bulunuyor.

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