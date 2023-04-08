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Spor

Manolis Siopis: Taraftarlarımızdan özür dilerim

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla mağlup olan Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Nisan 2023 Cumartesi 23:17 - Güncelleme:
Manolis Siopis: Taraftarlarımızdan özür dilerim
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Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Siopis, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

Taraftarlardan özür dilediklerini belirten Siopis, maç sonu açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Aslında maç hakkında çok fazla şey söylemek istemiyorum. Kulübümüzün içinde bulunduğu durum çok zor bir durum. Bu durumu tersine çevirmek için çalışıyoruz. Maç hakkında söyleyebileceğim tek şey, buraya gelen ve bizi destekleyen taraftarımızdan özür dilediğim."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunan oyuncu Manolis Siopis bu sezon 33 resmi maçta forma giyerken 2.127 dakika sahada kaldı. Yunan orta saha olduğu süre boyunca skora katkı sağlamadı.

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