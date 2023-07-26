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Spor

Manolis Siopis'e talip çıktı

Trabzonspor ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Manolis Siopis'e ülkesi Yunanistan'dan AEK talip oldu.

Fotomaç26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
Manolis Siopis'e talip çıktı
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Trabzonspor'da teknik ekibin gözünden düşen Manolis Siopis'in AEK Atina ile temasta olduğu öne sürüldü.

AEK'nın Siopis'i transfer etmek için şartların oluşmasını beklediği öğrenilirken, 29 yaşındaki orta sahanın da yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Yunan futbolcu 3 gündür sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmıyordu.

Deneyimli futbolcu, Trabzonspor'un önerdiği 1 milyon euroluk sözleşme uzatma teklifini, yetersiz bulduğu için kabul etmemişti.

Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2021 yazında 1 milyon euro karşılığında Corendon Alanyaspor'dan transfer etmişti.

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