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Spor

Manolya Kurtulmuş: Bu 2 kupada da herkesin emeği var

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Mersin Yenişehir'i 82-56'lik skorla mağlup ederek ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding'in başarılı oyuncusu Manolya Kurtulmuş maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA25 Nisan 2023 Salı 22:45 - Güncelleme:
Manolya Kurtulmuş: Bu 2 kupada da herkesin emeği var
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, final serisi 3. maçında konuk ettiği Mersin Yenişehir'i 82-56 mağlup ederek, seriyi 3-0'a getirdi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Manolya Kurtulmuş, "Böyle bir ailede olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Mersin Yenişehir'i konuk etti. Karşılaşmayı 82-56 kazanan Fenerbahçe, seriyi 3-0'a getirdi ve ING Kadınlar Basketbol Ligi Nilay Aydoğan sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Kupa töreni sonrasında İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofununa açıklamalarda bulunan Manolya Kurtulmuş, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Avrupa şampiyonluğunun üzerine bir de Türkiye Ligi Şampiyonluğunu ekledik. Aşırı mutluyum. Bunun için çok çalıştık, Gerçekten her gün bu salondaydık. Maç öncesi, maç sonrası her gün. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu şampiyonluk, bu 2 kupada da herkesin emeği var. Takım arkadaşlarım, yedek kulübesi, yönetim, başkanımız ve taraftarlarımızın desteği. Herkese çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Böyle bir ailede olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

  • Manolya Kurtulmuş
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • Fenerbahçe Alagöz Holding

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