Spor

Manşetler onun için atıldı! İtalya'da gündem Kenan Yıldız

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan'ı 2-0'lık skorla mağlup ettiği maçta etkili bir performans ortaya koyan Kenan Yıldız İtalya'da gündem oldu. İtalyan basını Kenan Yıldız için 'Türkiye-Bulgaristan karşılaşmasında gösterinin yıldızıydı. Juventus'un 10 numarasının maç içindeki istatistikleri çok etkileyiciydi.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Manşetler onun için atıldı! İtalya'da gündem Kenan Yıldız
Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da Kenan Yıldız performansıyla maça damga vurdu. Skor üretemese de takımın hücumdaki başrolü olan genç futbolcunun performansı Çizme basınının dikkatini çekti. İtalyan devi Juventus'ta 10 numarayı alan Kenan Yıldız'ın, Bulgaristan karşısında adeta şov yaptığı yazıldı. Teknik Direktör Igor Tudor'un ayrılığından sonra göreve gelen deneyimli hoca Spaletti'nin, Kenan'ın bu performansından sonra mutluluk duyduğu belirtildi. İşte Çizme basınından öne çıkan değerlendirmeler;

TARTIŞMASIZ MAÇIN YILDIZI

Juventusnews24: "Kenan Yıldız, Türkiye-Bulgaristan karşılaşmasında gösterinin yıldızıydı. Juventus'un 10 numarasının maç içindeki istatistikleri çok etkileyiciydi. Tartışmasız maçın yıldızıydı. Kondisyonuyla da güven veren kapsamlı bir performans sergiledi. Beş kilit pas atarak oyunu aydınlattı ve takım arkadaşlarına sürekli şut fırsatı verdi. Pas isabeti ve top hakimiyetinde oyunun odak noktası haline geldi. Bulgar savunmasını çılgına çevirdi. 12 düelloyu kazanarak olağanüstü güç gösterdi."

EN ETKİLİ GOL SİLAHI OLACAK

Tuttojuve: "Fizik kondisyon olarak yetersizliğiyle eleştiriliyordu ama çok güçlü bir oyun sergiledi. 33 pasın 27'sinde başarılıydı. 6'da 5 dribbling yapıp ikili mücadelelerden galip çıktı. Kilit şanslar yarattı. Vlahovic'in sahalardan uzak kalacağı bölümde Juve'nin gol silahı olacak." Calciomercato: "Maçın yıldızıydı ama kendisini eleştirdi. 2 gol kaçırdığı için özür diledi, itirafta bulundu. Torino'ya dönmeden önce İspanya'ya karşı zor bir sınav verecek. Fiorentina maçını alması bekleniyor."

