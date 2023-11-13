ManU duyurdu! Galatasaray maçında yok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Luton Town maçında sakatlanan Rasmus Höjlund ile Christian Eriksen'in son durumuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eriksen'in yaklaşık 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAKLAR MI?

Danimarkalı oyuncu Eriksen'in 28 Kasım'da oynanacak Galatasaray maçında kesin olarak forma giymesi beklenmiyor. Höjlünd'un ise ay sonuna kadar takıma katılmasının beklendiği ifade edildi. İngiliz devinde Casemiro ve Lisandro Martinez'in de sakatlığı bulunuyor.

RASHFORD DA OLMAYACAK

Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford da sarı kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray, Manchester United ile 29 Kasım Çarşamba günü kendi sahasında karşılaşacak.