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MANU, Fellaini'yi 17 milyon euroya satıyor

Manchester United, Fenerbahçe'nin yanı sıra 3 talibi daha olan Marouane Fellaini'yi 17 milyon euro teklif gelmesi halinde satma kararı aldı.

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Fenerbahçe'nin de kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı Marouane Fellaini için Manchester United'da karar belli oldu.
 
Manchester United, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha Fellaini'yi Ocak ayında 17 milyon euro bonservis bedeline satma kararı aldı. Ole Gunnar Solskajer'ın da onay verdiği Fellaini için en az 17 milyon euroluk teklif gelirse, kabul edilecek.
 
Tecrübeli orta saha ile Fenerbahçe'nin yanı sıra AC Milan, Porto ve Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande de yakından ilgileniyor.
 
2020 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan Fellaini, Solsjkaer tarafından ligdeki son 2 maçında kadrosuna alınmadı. (Sporx)

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