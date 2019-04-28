ManU kaçtı, Chelsea yakaladı
İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.
Ligin 36. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan ekiplerden Manchester United ile Chelsea karşılaştı.
Mücadele, Manchester United'dan Mata'nın 11 ve Chelsea'den Alonso'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.
4. sıradaki Chelsea puanını 68'e, 6. sıradaki Manchester United ise 65'e çıkardı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.