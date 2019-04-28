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ManU kaçtı, Chelsea yakaladı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.

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Ligin 36. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan ekiplerden Manchester United ile Chelsea karşılaştı.

Mücadele, Manchester United'dan Mata'nın 11 ve Chelsea'den Alonso'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

4. sıradaki Chelsea puanını 68'e, 6. sıradaki Manchester United ise 65'e çıkardı.

Manken podyumda hayatını kaybetti

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