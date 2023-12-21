ManU orta saha için aradığı ismi buldu!

Manchester United son zamanlarda sakatlık problemlerinden dolayı forma giymekte zorlanan Casemiro ile yollarını ayırma kararı oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Brezilyalı yıldız oyuncunun son zamanlarda tüm yıldızların toplandığı Suudi Arabistan'dan 2-3 tane talibinin olduğu ve devre arasında oraya gitmesi bekleniyor.

Takım isimleri açıklanmasa da Al-Ittihad'ın ve Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'ın, Casemiro için öncelikli iki takımın olduğu söylendi.

ALTERNATİF İNGİLTERE'DEN

Manchester United, Casemiro ile yollarını ayırması durumunda Everton forması giyen Amadou Onana'yı kadrosuna katmak için kolları sıvayacak.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Manchester United, Amadou Onana için 60 milyon euroluk bir teklif yapacak. Finansal sorunlar yüzünden ligde 10 puanı silinen Everton'un gelecek bu teklifi de kabul etmesi bekleniyor.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Everton formasıyla 17 resmi maça çıkan Amadou Onana bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.