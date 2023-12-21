İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1591
  • EURO
    32,1651
  • ALTIN
    1913.47
  • BIST100
    7764.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ManU orta saha için aradığı ismi buldu!
Spor

ManU orta saha için aradığı ismi buldu!

Casemiro'nun forma istikrarı yakalayamaması sebebiyle orta saha arayışlarını sürdüren Manchester United, hedefi belirledi. Kırmızı Şeytanlar, Everton forması giyen Amadou Onana için girişimde bulunacak.

21 Aralık 2023 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
ManU orta saha için aradığı ismi buldu!
ABONE OL

Manchester United son zamanlarda sakatlık problemlerinden dolayı forma giymekte zorlanan Casemiro ile yollarını ayırma kararı oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Brezilyalı yıldız oyuncunun son zamanlarda tüm yıldızların toplandığı Suudi Arabistan'dan 2-3 tane talibinin olduğu ve devre arasında oraya gitmesi bekleniyor.

Takım isimleri açıklanmasa da Al-Ittihad'ın ve Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'ın, Casemiro için öncelikli iki takımın olduğu söylendi.

ALTERNATİF İNGİLTERE'DEN

Manchester United, Casemiro ile yollarını ayırması durumunda Everton forması giyen Amadou Onana'yı kadrosuna katmak için kolları sıvayacak.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Manchester United, Amadou Onana için 60 milyon euroluk bir teklif yapacak. Finansal sorunlar yüzünden ligde 10 puanı silinen Everton'un gelecek bu teklifi de kabul etmesi bekleniyor.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Everton formasıyla 17 resmi maça çıkan Amadou Onana bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.