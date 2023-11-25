İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ManU, Raphael Varane'nın alternatifini Fransa'da buldu
Spor

ManU, Raphael Varane'nın alternatifini Fransa'da buldu

Premier Lig ekibi Manchester United, ara transfer döneminde Suudi Arabistan'a transfer olması yüksek olan Raphael Varane'nın alternatifini Fransa'da buldu.

25 Kasım 2023 Cumartesi 17:30 - Güncelleme:
ManU, Raphael Varane'nın alternatifini Fransa'da buldu
ABONE OL

Manchester United'da sakatlık sorunun bir türlü atlatamayan ve son zamanlarda rotasyonda Jonny Evans'ın bile gerisine düşen Raphael Varane'nın satılması durumunda alternatifini belirledi.

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ İLGİLENİYOR

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle üst düzey performans sergileyemeyen ve rotasyonda da kendisine yer bulmakta zorlanan 30 yaşındaki Fransız stoper Raphael Varane için Suudi Arabistan ekipleri devrede.

Özellikle Karim Benzema'nın formasını giydiği Al-İttihad'ın kış transfer döneminde Raphael Varane'ı transfer etmek için yüklü bir bonservis ve maaş teklifinde bulunacağı da iddia ediliyor.

ALTERNATİFİ FRANSA'DAN

Manchester United, 2021 yılında kadrosuna kattığı Raphael Varane'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşın alternatif arayışlarına başladı.

Manchester United geçtiğimiz sezon Lens ile Fransa Ligue 1'de ikincilik yaşayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergileyen 25 yaşındaki Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu, Raphael Varane'nin alternatifi olarak belirledi.

92 MAÇA ÇIKTI

2021 yılında 5.5 milyon euro karşılığında Lens'e transfer olan Kevin Danso, Fransız ekibiyle 92 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.