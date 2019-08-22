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ManU Sancho için servet teklif edecek

Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Manchester United bu transfer için 100 milyon sterlin'lik (110 milyon Euro) bütçe ayırdı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Sezona tatminkar bir giriş yapan ve oynadığı iki maçta 4 puan toplayan Manchester United, asıl transfer bombasını Ocak ayında patlatmaya hazırlanıyor. Tansfermarkt’ın verilerine göre Lukaku’yu 65 milyon euro’ya İnter’e gönderen ManU, bir başka yıldızı Aleix Sanchez’i 40 milyon euro’ya satmayı planlarken ‘Kırmızı Şeytanların’ bu parayı B.Dortmund’un genç yeteneği Jadon Sancho’ya yatırmayı düşündüğü belirtildi.
 
SANCHO'YA 100 MİLYON STERLİN
 
Ocak ayına kadar şampiyonluk yarışının içerisinde kalıp, kadroya dikkat çekici takviyeler yapmaya hazırlanan Glazer’lar, Jadon Sancho’yu gözüne kestirirken İngiliz devinin bu transfer için 100 milyon sterlin’lik (110 milyon Euro) bütçe ayırdığı kaydedildi. BundesLiga’da geçtiğimiz sezon 34 maçta 13 gol 13 asist yapan 19 yaşındaki süper yıldız 5 kez İngiltere Milli Takımı’na seçilirken, oyuncunun menajeri Emeka Obasi’nin şimdiden United’la görüşmelere başladığı ifade edildi.

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