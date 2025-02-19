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Spor

ManU, Solskjaer'i mumla arıyor! İngilizler peşi sıra manşetleri attı

Manchester United'ın yaşadığı kriz, Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer tercihini doğruluyor. İngiliz basını, Ferguson sonrası en başarılı teknik direktörün Norveçli çalıştırıcı olduğunu vurguladı.

Akşam19 Şubat 2025 Çarşamba 07:38 - Güncelleme:
ManU, Solskjaer'i mumla arıyor! İngilizler peşi sıra manşetleri attı
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Takımı Ole Gunnar Solskjaer'e teslim eden Beşiktaş'ın ne kadar doğru karar verdiğini M.United'ın durumu da tescil ediyor. Beşiktaş'a geldiğinden beri Kartal'ı yükselişe geçiren Norveçli teknik adamın Ferguson sonrası performansını İngiliz basını da övdü. Efsane çalıştırıcının ayrılmasından sonra göreve gelen M.United teknik adamları içinde en başarılı istatistiği Solskjaer yakaladı. Ten Hag sonrası imza atan ve yüzde 43 kazanma oranı tutturan Ruben Amorim, en başarısız hoca olarak dikkat çekti

TEN HAG BİLE DAHA İYİYDİ

ManU ligde 15. sıraya gerileyip, düşme potasına girdi. İngilizler, Norveçli teknik adama duyulan özlemi anlatan manşetler attı. BBC Sport'un açıkladığı verilere göre Portekizli çalıştırıcının 21 maçta aldığı 30 puan, Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig'deki en kötü performansı. 2018 ve 2021 yılları arasında İngiliz devinde görev yapan Beşiktaş'ın başarılı hocası Ole Gunnar Solskjaer, ilk 21 müsabakasında yakaladığı yüzde 71'lik kazanma oranıyla listenin ilk sırasında bulunuyor. Onu yüzde 67 ile Erik Ten Hag, yüzde 57 ile Moyes, ve yüzde 52 ile Jose Mourinho takip ediyor.

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