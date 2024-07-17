İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0972
  • EURO
    36,1473
  • ALTIN
    2634.04
  • BIST100
    11073.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ManU ve Real Madrid devrede! Son karar Leny Yoro'da
Spor

ManU ve Real Madrid devrede! Son karar Leny Yoro'da

Lille ile gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Leny Yoro'ya Manchester United ve Real Madrid talip oldu. Ancak 18 yaşındaki genç yıldızın gönlü İspanyol devinde.

17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
ManU ve Real Madrid devrede! Son karar Leny Yoro'da
ABONE OL

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Leny Yoro'nun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

Sözleşmesinin son yılına giren 18 yaşındaki stoperi Manchester United ve Real Madrid kadrosuna katmak istiyor.

Guardian'da yer alan haberde Manchester United'ın Lille'e yaptığı 62 milyon euroluk teklifin kabul edildiği belirtildi.

Manchester United'ın oyuncunun menajeriyle sözleşme şartlarını görüştüğü ancak Yoro'nun kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediği ifade edildi.

LILLE'İN TERCİHİ MANU

Haberde, Yoro'nun sözleşmesinin 2025'te sona erecek olması nedeniyle Lille'in bu yaz oyuncuyla yollarını ayırmak istediği belirtildi.

Yoro, gelecek yaz serbest oyuncu olacağı için Lille, genç futbolcunun takımdan ayrılması durumunda herhangi bir bonservis bedeli elde edemeyecek.

İspanyol basınından daha önce çıkan haberlerde Real Madrid'in Yoro'nun sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığı için yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemediği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.