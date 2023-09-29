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Spor

ManU'da Antony takıma geri dönüyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkındaki soruşturma devam eden Brezilyalı futbolcu Antony'nin, takımla antrenmanlara başlayacağını duyurdu.

AA29 Eylül 2023 Cuma 18:46 - Güncelleme:
ManU'da Antony takıma geri dönüyor
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Kulüpten yapılan açıklamada, soruşturma nedeniyle bir süre önce geçici olarak kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, yönetim kurulu tarafından alınan kararla, takımla çalışmalara katılmasında ve maça çıkmasında sakınca bulunmadığı belirtildi.

Antony hakkında alınan karar, soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanması halinde tekrar değerlendirilecek.

Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını 5 Eylül'de duyurmuştu. Suçlamaları reddeden futbolcu hakkında Brezilya ve İngiltere'de emniyet tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bunun üzerine Mancehester United, Antony'nin "bir sonraki duyuruya kadar" takıma geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki Antony, eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e Manchester kentindeki bir otel odasında 15 Ocak'ta fiziksel saldırıda bulunmuştu.

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