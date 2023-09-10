İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2023 Pazar / 25 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ManU'da Antony krizi büyüyor! Takımdan uzaklaştırıldı
Spor

ManU'da Antony krizi büyüyor! Takımdan uzaklaştırıldı

Manchester United'da adı şiddet iddialarına karışan Antony'nin bir süre takımla çalışmalara katılmayacağı açıklandı.

10 Eylül 2023 Pazar 15:51 - Güncelleme:
ManU'da Antony krizi büyüyor! Takımdan uzaklaştırıldı
ABONE OL

Manchester United'da adı şiddet iddialarına karışan Antony için yeni bir karar alındı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubundaki rakibi Manchester United, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Antony'nin 'bir sonraki duyuruya kadar' takıma geri dönmeyeceğini açıkladı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Kulüp olarak Antony'nin aleyhindeki iddiaların farkındayız. Milli maçlara katılmayan oyuncuların pazartesi günü geri dönmesi gerekiyor ama Antony'nin hakkındaki iddiaları ele almak üzere bir sonraki duyuruya kadar geri dönmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulüp olarak şiddet ve taciz eylemlerini kınıyoruz. Bu duruma dahil olan herkesi korumanın öneminin farkındayız ve bu iddiaların istismardan kurtulanlar üzerindeki etkisini kabul ediyoruz." denildi.

"KARŞILIKLI ANLAŞTIK"

Konuyla ilgili konuşan Antony ise, "Tarafıma yöneltilen bu suçlamalara karşın bir süre ara vermek konusunda Manchester United ile anlaştık. Bu, takım arkadaşlarımın dikkatini dağıtmaktan kaçınmak için karşılıklı bir karardı. Suçsuz olduğumu yinelemek istiyorum. Bu süreçte polis ile bağlantılı olarak çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Antony'nin eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e şiddet uyguladığı iddia edildi. Antony eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e tehdit edici mesajlar gönderdiği ve kafasında ve ellerinde yaralar bulunduğu öne sürülmüştü.

Brezilya Futbol Federasyonu ise eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında polis soruşturması açılan Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurmuştu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile ilk maçını 3 Ekim'de oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.