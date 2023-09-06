ManU'da sular durulmuyor

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la eşleşen Galatasaray, gözünü ilk 2 hedefine çevirirken, rakiplerin durumunu da yakından takip etmeye başladı. Özellikle grubun favorilerinden olan Manchester United'da yaşanan ciddi sorunlar dikkat çekiyor.

AMRABAT 6 HAFTA YOK

United'ın bu sezonki en önemli transferlerinden Sofyan Amrabat'ın sırtındaki sakatlık sebebiyle 6 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Bu da Galatasaray'ın Old Trafford'da 3 Ekim'de oynayacağı grubun ikinci hafta maçında Faslı yıldızın forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Ancak United'daki sorunlar bununla da sınırlı değil.

ANTONY'NİN BAŞI DERTTE!

Takımın genç starı Antony, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Brezilya Futbol Federasyonu tarafından milli takım kadrosundan çıkarıldı. İngiliz devinin Antony için nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor.

SANCHO'NUN TEN HAG'LA SIKINTILARI VAR

Ayrıca United'ın yine büyük umutlarla transfer ettiği, ancak bir türlü bekleneni veremeyen Jadon Sancho'nun da hocası Ten Hag'la sıkıntıları var. Son Arsenal maçında kadroya alınmayan İngiliz yıldız, Hollandalı teknik adamın antrenman performansını eleştirmesi üzerine, günah keçisi ilan edildiğini açıkladı ve kadro dışı kaldı.