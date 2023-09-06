İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8214
  • EURO
    28,7966
  • ALTIN
    1658.65
  • BIST100
    8250.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

ManU'da sular durulmuyor

Manchester United'ın sezon başından beri sıkıtılar peşini bırakmadı. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Kırmızı Şeytanlar'ın sakatlıklardan yana da başı dertte. Sancho ve Erik ten Hag arasındaki gerilim de yükseliyor.

fanatik6 Eylül 2023 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
ManU'da sular durulmuyor
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la eşleşen Galatasaray, gözünü ilk 2 hedefine çevirirken, rakiplerin durumunu da yakından takip etmeye başladı. Özellikle grubun favorilerinden olan Manchester United'da yaşanan ciddi sorunlar dikkat çekiyor.

AMRABAT 6 HAFTA YOK

United'ın bu sezonki en önemli transferlerinden Sofyan Amrabat'ın sırtındaki sakatlık sebebiyle 6 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Bu da Galatasaray'ın Old Trafford'da 3 Ekim'de oynayacağı grubun ikinci hafta maçında Faslı yıldızın forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Ancak United'daki sorunlar bununla da sınırlı değil.

ANTONY'NİN BAŞI DERTTE!

Takımın genç starı Antony, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Brezilya Futbol Federasyonu tarafından milli takım kadrosundan çıkarıldı. İngiliz devinin Antony için nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor.

SANCHO'NUN TEN HAG'LA SIKINTILARI VAR

Ayrıca United'ın yine büyük umutlarla transfer ettiği, ancak bir türlü bekleneni veremeyen Jadon Sancho'nun da hocası Ten Hag'la sıkıntıları var. Son Arsenal maçında kadroya alınmayan İngiliz yıldız, Hollandalı teknik adamın antrenman performansını eleştirmesi üzerine, günah keçisi ilan edildiğini açıkladı ve kadro dışı kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.