Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni bir ismi gözüne kestirdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Manchester United forması giyen on numara Hannibal Mejbri'yi kiralamak istiyor.

BEŞİKTAŞ'A CEVAP

Habere göre; siyah beyazlı takımın bu teklifi İngiliz devi tarafından reddedildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde yeni bir teklifle gelebileceği aktarıldı.

Öte yandan oyuncunun ManU'da çok fazla süre alma ihtimalinin olmadığı ve bu nedenle milli takımdaki yerini kaybedebileceği ifade edildi.

SON KARAR VERİLECEK

United yönetiminin Tunuslu oyuncu için son kararını kısa süre içinde vereceği kaydedildi.

Genç yıldız adayı 2019 yılında Monaco U17 takımından 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de kiralık geçiren Mejbri, 1 gol ve 6 asist yaptı. Genç oyuncu Manchester United'ın A takımı ile sadece 3 maçta sahaya çıktı.