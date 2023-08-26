İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

MANU'dan muhteşem geri dönüş

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United sahasında Nottingham Forest'i konuk etti. Kırmızı Şeytanlar ilk 4 dakikasında 2-0 geriye düştüğü maçta unutulmayacak bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
MANU'dan muhteşem geri dönüş
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Steve Cooper'ın yönetimindeki Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadelenin hemen başında konuk ekip Nottingham Forest 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi ekip Manchester United karşılaşmayı 3-2 kazanmayı bildi.

Manchester United'ın gollerini 17. dakikada Christian Eriksen, 52. dakikada Casemiro ve 75. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti. Konuk ekip Nottingham Forest gollerini ise 2. dakikada Taiwo Awoniyi ve 4. dakikada Willy Boly kaydederken, Nottingham Forest'ta Joe Worrall 67. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 6'ya yükseltirken, Nottingham Forest 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United deplasmanda Arsenal'e konuk olurken, Nottingham Forest zorlu Chelsea deplasmanına çıkacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.