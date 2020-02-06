Manuel da Costa taş gibi! Hem stoper hem golcü

Sabah 06.02.2020 11:34 - Güncelleme: 06.02.2020 11:34

Trabzonspor'un yeni transferi Manuel da Costa, antrenmanın ilgi odağı oldu. Stoper olmasına rağmen daha önce oynadığı kulüplerde golcü kimliğiyle de tanınan 33 yaşındaki futbolcu, dünkü çalışmada mesafe tanımaksızın sık sık kaleyi yokladı ve gol atmayı başardı. Onun bu istekli ve hırslı hali teknik heyeti de memnun etti.

IRKÇILIK İNSANLIK SUÇUDUR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Obi Mikel'e sosyal medyadan atılan ırkçı mesajlara sert tepki gösterdi: "Futbolcumuza yönelik saldırılar tamamen bir grup taraftarın sosyal medya üzerinden yaptığı hoş olmayan bir insanlık suçu. Hatta suçların en büyüğü. Ülkemiz adına utanç verici bir sorun. Bu ayıbı işleyen, bu hakareti yapan kişilere zaten gerekli cezalar verilecektir. Çünkü ülke olarak bu konuda çok hassasız."