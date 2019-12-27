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Spor

Manuel Da Costa'dan transfer açıklaması: Galatasaray'a gidiyorum

Galatasaray, 33 yaşındaki Manuel Da Costa ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, 'Galatasaray'a gidiyorum' açıklamasını yaptı.

27.12.2019  09:23 - Güncelleme: 27.12.2019  09:25

Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması üzerine Galatasaray, Kongolu yıldızın alternatifini Suudi Arabistan'da buldu.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, daha önce Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını da giyen Da Costa'nın transferinde mutlu sona ulaşan Cimbom, deneyimli futbolcu ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı.

Bonservisi elinde olan Da Costa, "Galatasaray'a gidiyorum" açıklamasını yaptı.

Marcao'nun partneri olacak olan Faslı stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Hava hakimiyeti ile dikkat çeken Da Costa, attığı gollerle skora katkı da yapabiliyor.

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