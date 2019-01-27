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Manuel Fernandes Galatasaray ile el sıkıştı

Rus basını Manuel Fernandes'in Galatasaray ile her konuda anlaştığını ve işin sadece imzaya kaldığını iddia etti.

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Devre arası transfer döneminin kapanmasına bir haftadan az bir süre kalırken Galatasaray için flaş Manuel Fernandes iddiası geldi. Rusya basınının haberine göre Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Fernandes, Galatasaray'a gitmeyi kabul etti.
 
Rus Basını, Galatasaray'ın Manuel Fernandes ile Anlaştığını Yazdı
 
BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI
 
İki takımın transfer için görüşmelere devam ettiği, Fernandes'in ya devre arasında ya da sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacağı iddia edildi. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernandes, sezon sonunda gelirse Galatasaray, transfer için bonservis ücreti ödemeyecek.
 
2014 yılında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Lokomotiv Moskova takımına transfer olan 32 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon Rus ekibiyle ligde 15 maça çıkarken 3 gol ve 3 asist üretti.

Karlofça Antlaşması - Tarihte bugün 26 Ocak 1699

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